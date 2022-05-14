banner762
banner815
Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası Finalinden Notlar
Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası Finalinden Notlar
31 0
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
21 0
 
Hükümet krizi Kıb-Tek’i batırdı
Hükümet krizi Kıb-Tek’i batırdı
67 0
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
21 0
Ölümü yenme ihtimali doğdu
Ölümü yenme ihtimali doğdu
46 0
Yiyecek hırsızlığı da başladı
Yiyecek hırsızlığı da başladı
89 0
Kupada da şampiyonlar değişmedi
Kupada da şampiyonlar değişmedi
35 0
banner797
banner794

“Ülkenin anahtarı” Elçiliğe verildi

banner476

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önüne “ülkenin anahtarını” bıraktı

banner825
“Ülkenin anahtarı” Elçiliğe verildi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, kurulan hükümetin Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yansıtmadığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önüne “ülkenin anahtarını” bıraktı.
KTÖS Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı eylemde konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, hükümeti kurup bozanın, başbakanı değiştirenin, cumhurbaşkanlığı makamına gelecek kişiyi belirleyenin, siyasi, ekonomik gelişmelerin, toplumsal travmanın sebebinin neresi olduğunun artık herkes tarafından bilindiğini söyledi.
KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Erdoğan Emiroğulları’nun okuduğu bildiride, adanın kuzeyinde Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyen, siyasi iradesini ortadan kaldıran, bağımlı siyasi bir rejim kurulduğu vurgulandı. Krizi gizlemek için yapay hükümet krizleri yaratılarak gündemin değiştirilmeye çalışıldığının da belirtilen bildiride, müdahalelere, kendisine yapılanlara ses çıkarmayıp, toplumla paylaşmayan siyasilerin tarihe geçeceği belirtildi. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.