“Ülkenin anahtarı” Elçiliğe verildi

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önüne “ülkenin anahtarını” bıraktı



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, kurulan hükümetin Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yansıtmadığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önüne “ülkenin anahtarını” bıraktı.

KTÖS Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı eylemde konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, hükümeti kurup bozanın, başbakanı değiştirenin, cumhurbaşkanlığı makamına gelecek kişiyi belirleyenin, siyasi, ekonomik gelişmelerin, toplumsal travmanın sebebinin neresi olduğunun artık herkes tarafından bilindiğini söyledi.

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Erdoğan Emiroğulları’nun okuduğu bildiride, adanın kuzeyinde Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyen, siyasi iradesini ortadan kaldıran, bağımlı siyasi bir rejim kurulduğu vurgulandı. Krizi gizlemek için yapay hükümet krizleri yaratılarak gündemin değiştirilmeye çalışıldığının da belirtilen bildiride, müdahalelere, kendisine yapılanlara ses çıkarmayıp, toplumla paylaşmayan siyasilerin tarihe geçeceği belirtildi.

