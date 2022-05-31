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“Ülkede kaos yaşanacak”

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EL-SEN, ilerleyen günlerde elektrik kesintilerine sebep olan yatırım eksikliği nedeniyle ‘ülkede kaos yaşanacağı’ uyarısında bulundu

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“Ülkede kaos yaşanacak”
 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, KIB-TEK’in ‘yabancı sermayeye satılması ve devredilmesine’ karşı direneceklerini açıkladı.
Özkıraç, konuyla ilgili açıklamasında, Başbakan Ünal Üstel’in KIB-TEK’te yapılanmaya gidileceğine yönelik açıklamalara değinerek, bu yapılanmanın, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nde yer aldığı şekilde, kurumun üç parçaya bölünerek yabancı sermayeye satılması veya devredilmesinin öngörüldüğünü savundu.
Teknik olarak yapılması gereken santral yatırımları, altyapı yatırımları, teknik eleman istihdamı ve mevcut santralların bakımlarının bilinçli bir şekilde engellendiğini savunan Özkıraç, “Yıllardır KIB-TEK’ i yabancı sermayeye, çıkar çevrelerine, imtiyaz sahiplerine devretmeye ve satmaya çalışanlarının KIB-TEK’ e koyacakları katkı yoktur” ifadelerini kullandı.
İlerleyen günlerde elektrik kesintilerine sebep olan yatırım eksikliği nedeniyle ‘ülkede kaos yaşanacağı’ uyarısında bulunan Özkıraç, hükümete istifa çağrısında bulundu.
Özkıraç, “İlhaka, imhaya ve diktatöre karşı direnişimiz bedeli ne olursa olsun direneceğiz” ifadelerini kullandı.
 
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