Ülke tanıtımı için önemli işbirliği

KKTC Turistik Destinasyonu Tanıtım Projesi tanıtıldı. Proje kapsamında, THY’nin uçuş ağına bağlı 2 kıta 10 farklı ülkeden outgoing satış potansiyeli yüksek seyahat acenteleri KKTC’de ağırlanacak

KKTC Turistik Destinasyonu Tanıtım Projesi, dün gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.Proje kapsamında, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı öncülüğünde, Türk Hava Yolları (THY) ve turizm sektör temsilcilerinin iş birliğiyle, THY’nin uçuş ağına bağlı 2 kıta 10 farklı ülkeden outgoing satış potansiyeli yüksek seyahat acenteleri KKTC’de ağırlanacak.Kuzey Kıbrıs’ın turistik destinasyon potansiyelini tanıtmak ve işbirliği imkanlarını yaratmak amacıyla gerçekleştirilecek organizasyon Ekim-Aralık aylarını kapsayacak.Organizasyon, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın öncülüğünde, Türk Hava Yolları (THY) ve KITSAB, KITOB, KITREB, RESBİR işbirliğiyle ülkenin 365 gün turizm yapılabilecek, alternatif turizm modelleri açısından zengin, her talebe cevap verebilen konaklama modellerine sahip ve bu doğrultuda dünya seyahat borsasında yerini almaya hazır bir destinasyon olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilecek.Proje kapsamında, THY bilet, KITSAB iç ulaşım, KITOB oteller, KITREB rehber hizmeti, RESBİR öğle yemeklerini, bakanlık toplantı salonları ve izaz ikram kısmında işbirliği yapacak.Arkın Colony Otel’de dün sabah gerçekleştirilen basın toplantısında konuşanBaşbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Turistik Destinasyonu Tanıtım Projesi’nin önemine işaret ederek, ülkenin tanıtılması için yapılan iş birliğinin örnek bir hareket olduğunu söyledi.THY’nin uçuş ağına bağlı 2 kıta, 10 farklı ülkeden outgoing satış potansiyeli yüksek seyahat acentelerini ülkeye getireceklerini ifade eden Ataoğlu, seyahat acentelerinden temsilcileri Ekim, Kasım ve Aralık aylarında her hafta pazartesi-perşembe olacak şekilde ülkede misafir etmeyi planladıklarını kaydetti.Ülkeye gelecek turizmcilere KKTC’de alternatif turizm modellerinin olduğunu anlatmak, Akdeniz’de bakir kalmış bir ada olduğunu göstermek, inanç turizmi anlamında her dine ait eserlerin olduğunu anlatıp onların ziyaret edilmesini sağlamak ,ülkenin tarihi ve kültürel mirasının zenginliğini anlatmak amacında olduklarını belirten Ataoğlu, dövizin yüksek oluşunu turizmin lehine çevirmek gerektiğini söyledi.Bakan Ataoğlu, proje kapsamında, ülkeye gelecek tur operatörlerine ülkede 12 ay turizm yapılabileceğini, sağlık turizmi anlamında uygun iklim ve havaya sahip olunduğunu göstermek, otellerde hijyen kriterlerinin uygulandığını anlatmak, yeni havalimanı ile daha modern bir hizmet verilebileceğini göstermek, konaklama tesislerine ziyaret gerçekleştirip her talebe uygun konaklama tesisini gösterip anlatacaklarını aktardı.Güvenli bir ada olmanın önemine işaret eden Bakan Ataoğlu, THY’nin iş birliğiyle misafirlere Kuzey Kıbrıs’ın yerinde tanıtılacağını söyledi.Bakan Ataoğlu projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.ŞENOLTHY Ortadoğu ve Kıbrıs Başkan Yardımcısı Erol Şenol da, Kuzey Kıbrıs’ın önemli bir gündemleri olduğunu belirterek, İstanbul’da yeni havalimanın açılmasıyla ivmenin yükseltildiğini, KKTC’de de yeni havalimanının açılmasının ivmeyi yükselteceğine inanç belirtti.Yeni havalimanın açılmasıyla sefer sayılarının arttırılabileceğine işaret eden Şenol, altyapı yatırımları sonrasında paydaşların da elini taşın altına koymasının önemine değindi.En fazla ülkeye uçan THY’nin bu gününü KKTC’de de hissettirmek hedefinde olduklarına dikkat çeken Şenol, Kıbrıslıları gitmek isteyecekleri her yere taşıyabilecek güce sahip olduklarını aktardı.KKTC’nin kültürel dokusunu gösterebilecek neler yapılabileceği konusunda önemli bir mesai harcadıklarını ifade eden Şenol, kapasiteyi arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.Kuzey Kıbrıs için kültür projeleri oluşturmak için 7 büyük acenteyi KKTC’ye getirdiklerini anlatan Şenol, İngiltere, Rusya, Almanya, İsveç, Norveç Danimarka, Çekya gibi potansiyeli olan ülkelere bilinçli olarak yönlendirmeler yaptıklarını anlattı.ÇAĞINERKITOB Başkanı Dimağ Çağıner de, böyle bir organizasyonda yer almanın önemine işaret ederek, adada belli bir yoğunluk yaşansa da turizm sektörünün çok iyi durumda olmadığını söyledi.Daha çok turiste ihtiyaç olduğunu, uçuşlar anlamında yeni açılımlar yapılması gerektiğine işaret eden Çağıner, THY’nin bu konudaki desteğinin önemli olduğunu vurguladı.Pandemi sonrası ulaşımda yaşanan sıkıntıların 2024 yılında aşılması temennisinde bulunan Çağıner, Kuzey Kıbrıs’ta turizmi ayakta tutabilmek ve yeni turizm şekillerine geçebilmek için ulaşımının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.