Ülke genelinde trafik denetimi

Dün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1620 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 81’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 291 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, toplam 31 araç trafikten men edildi.