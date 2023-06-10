“Ülke çok kötü yönetiliyor”

İşadamı Günay Çerkez’den tepki: “Hükümetlerin ülkenin çıkarına yaptığı iş %5’tir, %95’i ise ‘o istedi, bu istedi’ diye yapılanlardır”

İşadamı Günay Çerkez, ülkenin geldiği durum, hükümetler, döviz, eğitim ve demokrasi konularında sert konuştu:

KKTC’de yüzlerce kişiye istihdam sağlayan şirketlere sahip iş insanlarından Günay Çerkez, ülkenin son 20-30 yıldır çok kötü yönetildiğini vurguladı.

Katıldığı bir TV programında ülkenin geldiği durum, hükümetler, döviz, eğitim ve demokrasi konularında konuşan Çerkez, “Hükümete her gelen iktidarın ne geriye ne ileriye baktığını sadece o günü düşündüğünü veya önünde seçim varsa seçime için icraat yaptığını söyledi. KKTC’nin küçük ve ne tam bir demokratik bir ülke ne de kabile olduğunu ifade eden Çerkez, ikisi arasında bir yerde durulduğunu savundu.

YAPILAN İŞLERİN %5’İ ÜLKE ÇIKARINA

Hükümetlerin ne yaptığını ne de yaptırdığını anlatan Günay Çerkez, “Hükümetlerin ülkenin çıkarına yaptığı iş %5’dir, %95’i ise ‘o istedi, bu istedi’ diye yapılanlardır” dedi.

Ülkeye çok ciddi bir reform gerektiğini ancak, sık sık hükümet değiştirerek bir noktaya ulaşılamayacağını anlatan Çerkez, “Bizler iyi yönetilmiyoruz. Ama halk da iyi yönetilmesini, kurallara sonuna kadar uymayı istemiyor. Yavaş da olsa iyiye doğru bir gidiş olmaması, geriye doğru gidilmesi beni üzüyor” ifadelerini kullandı.

TİCARET ODASI’NIN SÖZÜ YOK MU?

İş dünyasının gelinen aşamadaki payını da inkâr etmeyen Günay Çerkez, özel sektörde örgütlenmiş kurum ve kuruluşları eleştirdi.

Çerkez, “Özel sektör kuruluşları, odaları var. Hepsi suskun, sanki balık yediler de kılçık boğazlarında kaldı. Ne Ticaret Odası ne Sanayi Odası’ndan ses çıkmıyor. Ben sanal bir şey çıkarın ya çalışanı ya da hükümeti eleştirin ama bu ülkenin 1957-1958’de kurulan uluslararası alanda tanınmış bir Ticaret Odası var. Söyleyecek sözü mü yok?”

Çerkez şöyle dedi:

“Devlet ve hükümet yetkililerinin koruma ordusu ile gezmesi “maskaralıktan” başka bir şey değil. Ya bu yıkık-dökük çatlamış yapıyı temelden tutup tamir edeceğiz veya nokta nokta yapmaya çalışıp, hiçbir yere varamayacağız.

Matematik der ki çoğunluk mutlu değilse onu değiştirir, hükümetse hükümet, yasaysa yasa. Ama bizde…

Anayasa eskidi, hukuk sistemi günümüze uygun değil ve değiştirilmesi gerekiyor. Ancak, siyasiler ve bazı çevreler artılarını kaybedecek, bu nedenle yapılmıyor.

Eylemlerde, Meclis’in kapısı kırılıyor bu demokrasi artık zarar verecek boyutta. Eğitimin durumuna ağlamamız gerekir. Okullar doldu taştı, 25 ülkeden dil bilmeyen çocuklar, kalabalık sınıflar… Ayıp denen bir şey var, o koltuklarda" nasıl oturuyorsunuz?

Öyle bir resim çiziliyor ki sanki Kıbrıslılar tembeldir, iş bilmez, kafaları çalışmaz. Hayır öyle değil. Kıbrıslılar bireysel anlamda çok donanımlı ama bunları partizanlıktan ve tembellikten kullanamıyoruz.”

