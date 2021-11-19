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Üç yerli üründe yasaklı bitki koruma ürünü tespit edildi

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Haftalık denetimler neticesinde elma, üzüm, pazı, sivri biber ve ıspanak olmak üzere üç yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü, iki ithal üründe de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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Üç yerli üründe yasaklı bitki koruma ürünü tespit edildi
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Tarım Dairesi’nin son bir haftada yapılan denetimleri sonucunda elma, üzüm, pazı, sivri biber ve ıspanak olmak üzere üç yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü, iki ithal üründe de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendiriliyor.

İthal ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

SVS Tic. Ltd.’e ait elmada (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Selgün Tic. Ltd.’e ait Black Magic Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden 25 numuneden 22 numune temiz çıkarken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlandı.

Haspolat’ta Bayur Tarım Ltd.e ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

Gazimağusa sakinlerinden Fatma Karabudak’a ait sivri biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.

Bostancı köyü sakinlerinden Ahmet Kuzhan’a ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

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