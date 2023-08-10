Üç yeni atama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Posta Dairesi Müdürlüğü mevkiine Fatma Baysal atandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci görevden alınırken, yerine Ozan Özuyanık atandı.
Öte yandan Resmi Gazete’deki atama kararnamelerine göre Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne Tunç Beyit atandı.
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