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“Üç yasa değişikliği ifade ve fikir özgürlüğüne aykırı”

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“Üç yasa değişikliği ifade ve fikir özgürlüğüne aykırı”
 
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Ceza Yasası, Müfsidane Yayınlar Yasası ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle ilgili medya kurumlarının temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Ceza Yasası, Müfsidane Yayınlar Yasası ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle ilgili medya kurumlarının temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu ve ortak noktada birleşti.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Ceza Yasası, Müfsidane Yayınlar Yasası ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikler konusunda dün akşam medya kurumlarının, Medya Etik Kurulu’nun ve Basın-Sen temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenledi.
Gazeteciler Birliği lokalinde yer alan toplantıda, Kıbrıs Türk Gazeteciler Başkanı Emin Akkor, halen yürürlükteki yasaların ilgili maddeleri ile yapılmak istenen değişiklikleri gösteren bir sunum yaptı.
Genel olarak ifade ve fikir özgürlüğüne aykırı bulunan değişikliklerin tartışıldığı toplantıda söz alan gazeteciler, görüşlerini ve kaygılarını ifade ederek KTGB’nin izlemesi gereken yol haritasına dair düşüncelerini de ortaya koydu.
 
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