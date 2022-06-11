banner762
banner815
Mercedes-Benz GLC yenilendi
Mercedes-Benz GLC yenilendi
6 0
100 yaşında ehliyetini yeniledi
100 yaşında ehliyetini yeniledi
17 0
 
“Yoksullaşmaya ve yokoluşa hayır” eylemi yapıldı
“Yoksullaşmaya ve yokoluşa hayır” eylemi yapıldı
19 0
Tatil planları yapılıyor ama…
Tatil planları yapılıyor ama…
40 0
İnçay Türkiye’de rekorla birinci
İnçay Türkiye’de rekorla birinci
28 0
“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”
“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”
21 0
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
11 0
banner797
banner854

Üç üründe limit üstü kalıntı

banner476

Çeri domateste, salatalıkta ve siyah patlıcanda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

banner825
Üç üründe limit üstü kalıntı
 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, yerli ürünlerde 7 numuneden 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini bildirdi.
Tarım Dairesi, 3-10 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek, şu sonuçlar elde edildi:
“İthal ürünlerde 34 numuneden 33 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Cahide Kılıç’a ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerde 7 numuneden 5 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.
Aydınköy sakinlerinden Kadir Altuntaş’a ait salatalıkta ve siyah patlıcanda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verilmiştir.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.