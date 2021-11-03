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Üç sendika Cuma günü genel greve gidiyor

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Üç sendika Cuma günü genel greve gidiyor
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 KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, Cuma günü 112 Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm iş yerlerinde genel grev uygulayacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ bugün gerçekleştirdikleri toplantıda “halkı günden güne fakirleştiren ve ülkeyi yangın yerine çeviren zamları protesto etmek için” 5 Kasım Cuma günü 08.00-12.30 saatleri arasında 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm işyerlerinde genel grev uygulayacağı kaydedildi.      

Açıklamada, saat 10.00’da sendikalar önünden yürüyüşe geçilip Başbakanlık önünde protesto gösterisi ve basın açıklaması yapılacağı belirtildi. 

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