Üç ithal üründe limit üstü koruma ürünü

İsim İthal Ürün Analiz Sonucu Hasan Çelebi Co.Ltd. Şti. İthal Üzüm Alfonso Kirli Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Mevlana Üzüm Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. İthal Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm yalova incisi Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Svs Tic. Ltd.Şti. İthal Çeri Domates Kirli Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Akdeniz Gıda ve Tarım Ür. Ltd. İthal Kırmızı Lahana Temiz Bekir Cura İthal Erik Temiz Bekir Cura İthal Üzüm Red Globe Kirli REE Tic. Cahide Kılıç İthal Kabak Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Kapya Biber Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Domates Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz Tük İthal Arpa Yemlik Temiz Nej Grain Trd Ind Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz Bekir Cura İthal Domates Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Domates Temiz Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Svs Tic. Ltd.Şti. İthal Üzüm Red Globe Kirli Akdeniz Adana Ltd İthal Tatlı Pul Biber Temiz Akdeniz Adana Ltd İthal Tatlı Pul Biber Temiz İşleyen Kardeşler İthal Erik Temiz İşleyen Kardeşler İthal Nektarin Temiz Non Foods İthal Nektarin Temiz Non Foods İthal Havuç Kirli Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma G.Smith Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yaz Elması Temiz Köşe Tic. Ltd İthal Domates Temiz Köşe Tic. Ltd İthal Üzüm Red Globe Temiz Köşe Tic. Ltd İthal Elma Gala Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Üzüm Red Globe Temiz Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Elma Gala Temiz Engin Değirmenci İthal Sultani Üzüm Temiz Engin Değirmenci İthal Üzüm Red Globe Temiz Engin Değirmenci İthal Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm yalova incisi Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Limon Temiz Selgün Ticaret İthal Sultani Üzüm Temiz Selgün Ticaret İthal Elma Gala Temiz İşleyen Kardeşler İthal Siyah Erik Temiz İşleyen Kardeşler İthal Sultani Üzüm Temiz Non Foods İthal Nektarin Temiz Non Foods İthal Sultani Üzüm Kirli Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Hurması temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Kirli REE Tic. Cahide Kılıç İthal Domates Temiz Mert Uluşan İthal Havuç Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm Red Globe Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. İthal Domates Yuvarlak Temiz Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. İthal Domates Bardak Temiz M.Rüstemoğlu Yayla Nar Temiz Hüseyin Arkoy Çayönü Pancar Temiz Nihat Aydın Geçitköy Dolmalık Biber Temiz Ünal Çakır Hisarköy Domates Temiz

Haftalık gıda analizlerinde yerli ürünler temiz çıktı; ithal üzüm, çeri domates ve havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 13-19 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı'nda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.Numune alınan 83 ithal ürünün 76’sı temiz çıkarken, 7 üründe limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı. Yerli ürünlerden ise 4 numune alındı ve hiçbirinde kal ıntı tespit edilmedi.Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ithal ürünlerin Hasan Çelebi Co. Ltd. Şti.’ye ait “Üzüm Alfanso”, SVS Tic. Ltd.’ye ait “Çeri Domates” ve “Üzüm Red Globe” ve Non Foods’a ait “Havuç ve Sultani Üzüm” firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edildi.