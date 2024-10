Üç hekim örgütü hekimlere destek belirtti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan olayın ciddiyetle ele alınarak, ivedilikle soruşturulması, aydınlatılması ve kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi son derece önemli olduğunu vurguladı.

Üç hekim örgütü ortak yazılı açıklamayla, bu süreçte yetkililerle iş birliğine hazır olduğunu, tüm hekimlerin Yenidoğan Ünitesinde özveriyle çalışan yenidoğan uzman hekimlerinin yanlarında olduklarını; tıbbi ve iş gücü olarak her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.

Açıklamada, olayın sadece polis tarafından soruşturulmasının yeterli olmadığı aynı zamanda kapsamlı idari soruşturma da yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

Üç tabip örgütünün ortak açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

“Yaşandığı iddia edilen olayla ilgili süreç en baştan incelenmeli, alkolün eczaneden talep şekli, yöntemin güvenirliği, temin süreci, yoğun bakım ünitesinin ilaç ve tıbbi malzeme depolama sistemi, hasta güvenliği esasları, çalışan sayısı yeterliliği, hizmet içi eğitim ve denetim süreçleri, Sağlık Bakanlığı ve idari amirlerin düzenleyici ve denetleyici yönden sorumlulukları ayrıntılı biçimde ele alınmalıdır.

Görevi yaşatmak olan biz hekimler yaşananlar karşısında son derece üzgünüz. Olayın aydınlatılması, ihmal veya kusuru olanların belirlenmesi ve gerekli yasal süreçlerin başlatılması hayati öneme sahiptir. Bu süreçte yetkililerle iş birliğine hazır olduğumuzu ve tüm hekimler olarak Yenidoğan Ünitesinde özveri ile çalışan yenidoğan uzman hekimlerimizin yanlarında olduğumuzu, tıbbi ve iş gücü olarak her türlü yardıma hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Hayatını kaybeden bebeğimizin ailesine başsağlığı diler, tedavisi devam eden bebeklerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.”