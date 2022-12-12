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Üç gün boyunca yer yer yağmur bekleniyor

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Üç gün boyunca yer yer yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, havanın 3 gün boyunca yağmurlu olacağını bildirdi.
Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 – 19 Aralık tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Perşembe parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 
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