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Üç bölgede üçer saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Üç bölgede üçer saatlik elektrik kesintisi yapılacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Girne, Güzelyurt ve İskele’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. 

Kurum’dan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle Girne'de yapılacak 3 buçuk saatlik kesinti, 9.30-13.00 saatleri arasında  Oteller bölgesinin güney kısmında olacak.

Zümrütköy'de Kahvehaneler bölgesi ve Benzinlik civarına 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. 3 saatlik kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle olacak.

Long Beach hariç İskele bölgesinde ise 09.00-12.00 saatleri arasında  3 saatlik kesinti yapılacak. Kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek.

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