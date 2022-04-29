UBP’de sular durulacak gibi görünmüyor

UBP’de Sunat Atun krizinin sona erdiği düşünülse de, siyasi kulisler, “Kavga daha yeni başlıyor. Faiz Sucuoğlu sadece ilk roundu aldı” yorumları ile çalkalanıyor



Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Eski Bakanı Sunat Atun arasındaki krizden galip çıkan taraf, Atun’u görevden alabilmek uğruna hükümeti bozma ve yeniden kurmayı bile göze alan Sucuoğlu oldu. Birçok kişi Atun’un görevden alınmasıyla krizin sona erdiğini düşünse de özellikle siyasi kulislerde bu kavganın daha yeni başladığı konuşuluyor. Sucuoğlu ile Atun arasındaki kavgada ilk roundu kazanan kişinin Faiz Sucuoğlu olduğu ifade edilirken, ikinci roundda neler yaşanacağı merak ediliyor.

ATUN’UN ÖFKESİ BÜYÜK…

Özellikle Sunat Atun’un, görevden alınmasının ardından Faiz Sucuoğlu’na karşı ciddi bir öfke duyduğu öğrenilirken, Atun’un yakın çevresi başta olmak üzere yer aldığı birçok ortamda Sucuoğlu’nun aleyhinde yorumlarda bulunduğu iddia ediliyor. UBP içerisinde de ciddi bir güç potansiyeli olan Atun’un akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor. Parti içi disiplin mekanizmaları henüz devreye girmezken, Atun’un disipline sevk edilmesi için hükümetin güven oylamasının beklendiği öne sürüldü. UBP’liler parti içerisinde yeni bir bölünme yaşanacağından endişe duyarken, birçok bakan ve vekilin Faiz Sucuoğlu’na tam destek olduğunu bazı bakan ve vekillerin ise yanında duruyor gibi görünse de Sucuoğlu’na cephe aldığı da iddia ediliyor.

TATAR DA SUCUOĞLU’NA TEPKİLİ…

Elektrik tarifeleri ve alkollü içki fonlarına yapılmak istenen indirim konusunda ters düştüğü ve uyumsuzluk yaşadığı Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden almak isteyen Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bu talebini onaylamak yerine hükümetin istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a karşı UBP içerisinde ciddi bir öfke oluştu. UBP’lilerin kendisine cephe almasından Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nu sorumlu tutan ve Sucuoğlu’nun hem tavrı hem de açıklamalarıyla partileri kendisine karşı kışkırttığını düşünen Cumhurbaşkanı Tatar’ın Sucuoğlu’na karşı tavır aldığı ve perde gerisinde UBP’den kendine yakın isimler ile Sucuoğlu’na karşı yıpratma çalışmalarına başladığı öne sürülüyor.

