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UBP’de kurultay bilmecesi

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UBP’de Taçoy’un kurultayda aday olacağını açıklaması sonrası, Sucuoğlu’nun da adaylık için çalışmalara başladığı öğrenildi. Ancak Üstel’in gündeminde kurultay yok

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UBP’de kurultay bilmecesi
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Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) sular ısındı, kurultay hesapları yapılıyor. Ancak Başbakan Ünal Üstel’e yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Başbakan Üstel’in gündeminde kurultay yok.
Üstel’in 2023 yılında kurultay yapılmayacağını kesin bir dille dile getirdiği öğrenilirken, şu anda tamamen Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde planlanan projelerin hayata geçirilmesine odaklandığı da gelen bilgiler arasında.
Kurultayın zaman kaybı olduğunu ve toplumun hükümetten icraat beklediğini savunan Üstel’in, hükümetin kurultay gündemiyle kaybedecek zamanı olmadığını dile getirdiği de öğrenildi.
Öte yandan UBP Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un tüzük gereği Ekim 2023 tarihinde kurultay yapılması, demokratik kriterlerin çalışması gerektiğini ve aday olacağını açıklaması sonrası, UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun da adaylık için çalışmalara başladığı önerildi.
İlerleyen günlerde açıklama yapması beklenen Sucuoğlu’nun yakın çevresine “İyi gidiyoruz, biraz sabır.” dediği öğrenildi.
 
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