UBP Milletvekili Küçük, Aliyev’i selamladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “KKTC bayrağının ülkesindeki etkinliklerde dalgalanma gerektiği ve dalgalanacağı” ifadelerini selamladığını bildirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “KKTC bayrağının ülkesindeki etkinliklerde dalgalanma gerektiği ve dalgalanacağı” ifadelerini selamladığını bildirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Küçük, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in KKTC’ye verdiği destek bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sayın Aliyev’in mesajı Türk devletlerinin Güney’deki son kalesi olan KKTC’de yaşayan bizlere moral vermiştir ” dedi.

Küçük, “yıllardır ambargolara maruz kalan ve Anavatanımız Türkiye’nin desteği ile ayakta kalmayı başaran Kıbrıs Türkü artık hedeflerine emin adımlarla yürümektedir” ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüm perspektifinin dünyada kabul görmeye başladığını belirten Küçük, bunun meyvelerini Türk dünyasında toplamaya başladıklarını söyledi.

Küçük açıklamasına şöyle devam etti;

Tek millet 3 devlet olarak çıktığımız bu yolda Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “KKTC bayrağının ülkesindeki etkinliklerde dalgalanması gerektiği ve dalgalanacağı” ifadelerini heyecanla karşılamaktayız. Çıktığımız bu yolun geri dönüşü olmadığı artık iyi belirginleşmiştir. Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar olmak üzere bu yolda emeğe geçen herkese teşekkürü borç biliyorum. Yolumuz uzun ama sonu aydınlık.”

