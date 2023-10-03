banner913
banner932
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
3 0
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
7 0
 
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
8 0
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
15 0
Vekiller işbaşı yaptı
Vekiller işbaşı yaptı
6 0
İki uyuşturucu tüccarına toplam 11 yıl hapis
İki uyuşturucu tüccarına toplam 11 yıl hapis
66 0
Ankara’daki saldırı girişiminde teröristlerden birinin kimliği belli oldu
Ankara’daki saldırı girişiminde teröristlerden birinin kimliği belli oldu
21 0
banner964

UBP Milletvekili Karanfil: “Halkın beklentilerini karşılayacak yasalar çıkaracağız”

banner476

banner974
UBP Milletvekili Karanfil: “Halkın beklentilerini karşılayacak yasalar çıkaracağız”
banner971
UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP olarak yeni dönemde Cumhuriyet Meclisi’nin verimliliğini artırmanın en birincil öncelikleri olduğunu, halkın beklentilerini karşılayacak yasaların çıkması yönünde hükümet olarak irade koyacaklarını söyledi.
UBPMilletvekili Fırtına Karanfil gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Toplumsal mutabakata önem verdiklerini ve bunu da defaatle dile getirdiklerini belirten Karanfil, geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de hükümetin komitelerde aktif çalışarak toplum yararına yasalar çıkaracağını ifade etti.
Türkiye’de gerçekleşen terör saldırısına da değinen Karanfil, “Anavatana yapılan bu hain ve bölücü saldırıyı kınıyorum” ifadelerini kullandı.
Her daim Türkiye’nin, KKTC’nin yanında olduğunu belirten Karanfil, “bunu hem MGK toplantısında alınan karar ile hem de TBMM Dış İşleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ın yaptığı son ziyaret ile yeniden teyit ettik” dedi.
UBP Milletvekili Karanfil açıklamalarına şöyle devam etti;

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın BM kürsüsünden KKTC gerçeğini dile getirmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Özellikle Türkiye’nin desteği ve önderliğinde Türk devletleri ile yakın ilişkilerde olmamız ve Azerbaycan ile iş birliğinin artması bizleri daha görünür hale getirmiştir. Bu çerçevede yapılan ziyaretler ve temasların artması artık bir elzem olmuştur. KKTC’nin tanınması bizlerin olmazsa olmazı olarak birinci ev ödevimiz olarak durmaktadır. Bu vesileyle çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğimizi saygılarımla arz ederim”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.