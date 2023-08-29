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UBP Milletvekili Hasan Küçük’ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı…

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UBP Milletvekili Hasan Küçük’ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı…
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, 30 Ağustos  Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Küçük, mesajda, 30 Ağustos’ta kazanılan zaferin Kıbrıs Türkünün bağımsızlık yolunda meşalesi olduğunu belirterek, “30 Ağustos Zafer Bayramı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletçe kenetlenerek bağımsızlığımızın tescillendiği tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu zaferin kazanılmasında emeği olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.
 
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