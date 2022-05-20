Tütüne ve elektronik sigaralara da zam geldi

50 gramlık tütünlere 2 TL, 25 gramlık tütünlere 1 TL zam yapıldı





Ülkede zamlar kaldığı yerden devam ediyor. Son haftalarda süte, sigaraya ve bir çok tüketim maddesine zam yapılırken dün de tütüne zam geldi.

Buna göre ; 50 gramlık tütünlere 2 TL, 25 gramlık tütünlere 1 TL zam geldi.

Öte yandan tütüne gelen zammın ardından elektronik sigaralara da zam geldi.

Farklı marka sigaralara geçtiğimiz gün yapılan zammın ardından, Craven A, Rothmans, Dunhill, Kent çeşitleri, Gold Leaf ve Iqos Heets ile Glo Nuo elektronik sigara ürünlerine de 2 TL’lik zam geldi.

