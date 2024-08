"Tutuklamalar, Kıbrıslı Türklere dönerse savaş sebebi olabilir"

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, kuzeydeki Rum malları üzerine izinsiz inşaat iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklulara işaret ederek, tutuklamaların Kıbrıslı Türklere dönmesinin savaş sebebi olabileceği uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer önceki gün Güney'deki Yeşiller’in açıkladığı ve hedef gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki inşaat firması sahiplerini ve yatırımcıların listesi üzerine,’de Canan Onurer'in hazırlayıp sunduğu “Sabahın Haberleri” programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.Gürcafer, kuzeydeki Kıbrıs Rum malları üzerine izinsiz inşaat iddiasıyla tutuklananların takibi için bağımsız bir ekip oluşturduklarını, ancak devlette gelişmeleri yakından takip eden bir mekanizmalarının olmadığını belirtti. 2004 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) yeterince çalıştırılmadığını kaydetti.Rum lider Nikos Hristodulidis’in çözümden ziyade, siyasi geleceğini güvence altına almak için bu durumu kullandığını belirten Gürcafer, Kıbrıs Türk tarafının ise çözüm modelini masada görüşmesi gerektiğini vurguladı. Siyasetle ekonominin ayrılmaz bir bütün olduğunu söyleyen Gürcafer, yanlış politikaların ekonomik sonuçlar doğuracağını dile getirdi. Görüşme masasının yeniden kurulmasının önemine değinen Gürcafer, KKTC’nin tanınması koşuluyla masaya oturmanın ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini, Rum tarafının tutuklamalara devam edeceğini ve bu durumun özellikle turizm sektöründe büyük çöküntülere yol açacağını belirtti.Uluslararası görüşmelerin bir an önce başlaması gerektiğini söyleyen Gürcafer, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ’ın acilen diplomatik girişimlerde bulunması çağrısında bulundu. Gürcafer, aksi takdirde mevcut krizin atlatılmasının zor olacağına dikkat çekti ve Rum tarafının uluslararası anlaşmalara dayandırdığı tutuklamaların doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti.Gürcafer, Rum tarafının baskılarının artmaya devam edeceğini ve bu durumun siyasi ve ekonomik olumsuzluklara yol açacağını belirtti.Gürcafer, Eylül ayında İngiltere’de bir eylem planladıklarını ve bunu Brüksel’e taşımayı düşündüklerini ifade etti. Emekli diplomatların Avrupa Birliği yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını belirten Gürcafer, Kıbrıs sorununun nihai çözüme ulaşmadığı sürece ekonomik istikrarın sağlanamayacağını vurguladı. Gürcafer, "Her seferinde bu konuları oturup konuştuk" dedi.Ayrıca, yabancıların tutuklanmasıyla sınırlı kalan meselelerin Kıbrıslı Türklerin tutuklanmasına dönüşmesinin savaş sebebi olabileceğini ifade eden Gürcafer, masada yer almamanın her türlü fırsatı kaçırmak anlamına gelebileceğini söyledi.