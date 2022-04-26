“Türkiye’nin müdahalesi var mı, yok mu?”

CTP Genel Başkanı Erhürman, Başbakan Sucuoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Sunat Atun’u ‘görevden alamadığını’ açıkladığını hatırlatarak, Sucuoğlu’nun çıkıp ‘Türkiye müdahale etti mi, etmedi mi’ açıklaması gerektiğine vurguladı





Mecliste konuşma için ilk kürsüye çıkan ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-YDP-DP hükümetine adeta ateş püskürdü. Salonu terk eden hükümet kanadında vekillere de kürsüden seslenerek, “Muhalefetin salonu terk etmesinin sebebi belli… Hükümetin bu salondan çıkmasını da Sayın Sucuoğlu bu kürsüye çıkıp açıklasın” dedi.

Erhürman, konuşması sırasında salonu terk etmeyen UBP Milletvekili Sunat Atun, Olgun Amcaoğlu ve İzlem Gürçağ Altuğra’ya saygı duyup dinlediği için teşekkür etti.

“SUCUOĞLU’NA 3. KEZ HAYIRLI OLSUN MU DİYELİM”

Muhalefet milletvekillerinin salonu terk etmesine açıklık getiren ve UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’ne tepki gösterdiklerini ifade eden Erhürman, “Biz 5 ayın içerisinde 3. Kez gidip Sayın Sucuoğlu’na hayırlı olsun mu diyeceğiz? Siz bunların normal olduğunu mu düşünüyorsunuz” sorusunu kürsüden sordu.

Erhürman, “Hükümet Programı’nın okunması sırasında burada olmayacağız, Halka saygısı olmayana da biz saygı göstermeyeceğiz. CTP olarak biz bu maskaralığın parçası olmayacağız, Hükümet Programı’nın okunması sırasında da burada olmayacağız, Halka saygısı olmayana da biz saygı göstermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 5 ayda ‘3. Sucuoğlu Hükümeti’ne ve yaşananlara sert tepki gösterdi, ‘halkın iradesine saygı göstermeyenlere saygı göstermeyeceklerin’ altını çizdi.

Sucuoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Sunat Atun’u ‘Görevden alamadığını’ açıkladığını hatırlatan Erhürman, bunun kamuoyunda yarattığı algı da Türkiye’nin olaya müdahalesi olduğuna işaret etti, Sucuoğlu’nu açıklamaya çağırdı.

Sucuoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Sunat Atun’u ‘Görevden alamadığını’ açıkladığını hatırlatan Erhürman, "bunun kamuoyunda yarattığı algının Türkiye’nin olaya müdahil olduğudur" dedi.

UBP önünde yaşanan toplanmada da ‘dik dur’ ifadelerinin kullanıldığına işaret eden Erhürman, Sucuoğlu’nun kime karşı ‘dik durmaya davet edildiğinin’ ise söylenmediğini belirtti.

Faiz Sucuoğlu’nun çıkıp ‘Türkiye müdahale etti mi, etmedi mi’ açıklaması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Türkiye müdahale etmediyse, bu maskaralığın nedenini açıklamak zorunda” ifadelerini kullandı.

“Biz 5 ayın içerisinde 3. Kez gidip Sayın Sucuoğlu’na hayırlı olsun mu diyeceğiz? Siz bunların normal olduğunu mu düşünüyorsunuz”

“Bu maskaralıktan kahramanlık çıkmaz” ifadelerini yineleyen Erhürman, bugün sokaktaki her kesin aklında da yaşananların ‘maskaralık’ olduğuna işaret etti.

“Sokağa çıktığınızda insanlara ne diyeceksiniz?.. Hep yaptığınız gibi Ankara, mankara mı diyeceksiniz?... Sonra bu kürsüye çıktığınızda bunları söyleyemeyeceksiniz ama…” diyen Erhürman, insanların böyle bir dönemde maruz bırakıldığı ‘maskaralığa’ tepki gösterdi.

Halkın çektiği sıkıntıların ciddiye dahi alınmadığına vurgu yapan Erhürman, “Bu memlekette koltuğa kim oturacaktan başka bir şey düşünemez hale geldiniz, bu kadar mı kendinizi kaybettiniz” şeklinde konuştu.

Muhalefet “5. ayda 3. Sucuoğlu Hükümeti’ne saygı gösteremem” derken, ‘siz bize saygı duymuyorsunuz’ dendiğine işaret eden Erhürman, “Bu halk size saygı duymuyor” dedi.

“Siz Tören Paşası, olabilirsiniz, biz değiliz… Halkın iradesine saygı göstermeyenlere de zerre saygı göstermeyiz”

Meclis’in, Savcılığın, Halkın iradesi’nin ‘pas pas edildiğini’ vurgulayan Erhürman, “Beklersiniz Tören Paşası olalım… Siz olabilirsiniz, biz Tören Paşası değiliz, bu halkın iradesine saygı göstermeyenlere de zerre saygı göstermeyiz” dedi.

