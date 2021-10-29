“Türkiye’nin desteğine ihtiyacımız var”

Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep’te vurguladı: “O Avrupacılar, o federasyoncular hâlâ Rumlarla ortaklık kurmak istiyor, ki o ortaklık Rumların boyunduruğu altında, azınlığı olmaktır”



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’deki temasları kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül ve Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.

KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de 1974'ten sonra buradan giderek yerleşmiş, evlenmiş, iş yeri kurmuş; ülkenin ekonomik mücadelesine katkı veren Gazianteplilerin bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan Tatar, Gaziantep Ticaret Odası’nın düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci Kuruluş Yıl Dönümü Balosu’na katıldı.

Gaziantep’te Teymur Continental Hotel’de yapılan baloda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye sevgisiyle büyüdüğünü ve 1960 doğumlu biri olarak Kıbrıs’ta kavganın içine doğduğunu aktararak, “Karakterim ve milliyetçiliğim o günlerin mücadelesine bağlıdır” dedi.

Türkiye’nin desteği ile Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta var olabildiğini söyleyen Tatar, özgürlük, milliyet, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile gelecek nesilleri güven içerisinde yetiştirdiklerini ifade ederek, muhaliflerini Rumlarla ortaklık kurmak istemeleri nedeniyle eleştirdi.

“O Avrupacılar, o federasyoncular hâlâ Rumlarla ortaklık kurmak istiyor, ki o ortaklık Rumların boyunduruğu altında, azınlığı olmaktır… Ve haliyle gün gele tek taraflı olarak adayı Avrupa Birliği’ne almaları ve öyle bir anlaşma durumunda Türkiye’ye de Avrupa Birliği’nde olmadığı için Kıbrıs’tan askerini çekmesi, garantörlüğünü sonlandırmasıdır. Yağma yok değerli arkadaşlar” şeklinde konuşan Tatar, yeni siyasetin Türkiye’nin de tam desteği ile Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet olduğunu vurguladı.

Aldığı davetlerle Türkiye’nin çeşitli yerlerini ziyaret ettiğini ve bu mesajları verdiğini anlatan Tatar, “Türkiye’nin desteğine mutlak suretle ihtiyacımız vardır. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye daha da güçlü olacaktır” şeklinde konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileriyle buluşma programı kapsamında Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şubesi üyeleriyle buluştu.

Kıbrıs gazilerinin adayı ziyaret etmek için kendisinden yardım istemesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Tatar, "Sizleri en kısa zamanda ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağım " dedi.

Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Cuma Erdem ise konuşmasında, 20 Temmuz 1974'te Mehmetçiğin destan yazdığını vurguladı.

Kıbrıs şehitlerini rahmetle yad eden Erdem, gazilerin ise KKTC’yi ziyaret etmek istediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileriyle buluşmasının ardından Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Bakırcılar Çarşısı'nda esnaf ve halkla sohbet etti.

