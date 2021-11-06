Türkiye’den Paşaköy’e 9 yılda 30 milyon TL katkı

KEİ Ofisi, Paşaköy Belediyesi’nin çeşitli projelerine, 2011-2020 yıllarında 30 milyon TL’ye yakın kaynak aktarımı yaptı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi, yatırımlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyelerinin altyapılarının gelişimine katkı sağlıyor.

KEİ Ofis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana Paşaköy Belediyesi’nde çevre, ulaşım, altyapı, eğitim, spor, restorasyon ve rekreasyon alanlarında pek çok projeye destek olan KEİ, bölge halkını sağlıklı ve çağdaş projelerle buluşturuyor, sosyo ekonomik standartlarını yükseltiyor.

Yatırımlar ile çevre temizliği ve düzenlemesi, su depoları, elektrik temini gibi projeler başta olmak üzere temel ihtiyaçlara yönelik projelere finans desteği sağlanırken çocuk parkı projeleri, hayvan barınakları, halı saha ve fitness alanları, düğün salonları, çok amaçlı eğitim merkezleri gibi 7’den 70’e pek çok insanın sosyal yaşamına katkıda bulunuluyor.

KEİ Ofisi, Paşaköy’ün gelişimine katkı yapan, bölge halkının yaşam kalitesini artıran Paşaköy Belediyesinin çeşitli projelerine, 2011-2020 yıllarında, güncel rakamlarla 29.276.534 TL kaynak aktarımı yaptı.

KEİ Ofisi’nin, 2011-2020 yıllarında finans desteği verdiği projeler şöyle:

“Su Deposu Yapımı; Çok Amaçlı Toplum Eğitim Merkezi (ÇATOM) Projesi; Çevre Temizlik Projesi; Ulukışla Köyü Yağmur Suyu Drenaj Projesi; Kurudere Yağmur Suyu Drenaj Projesi; Yolların Asfaltlanması Projesi; Kepçe ve İlaçlama Aracı Alımı; Su Deposuna Elektrik Temini Projesi; Kurudere 150 M3 Su Deposu Projesi; ÇATOM Projesi Koltuk Alımı; Düğün Salonu, Sosyal Yaşam Alanı ve Fitness, Çocuk Parkı Projesi; Hayvan Barınaklarına Su Temini ve Şebeke Projesi; Tarihi Camii Parkı Projesi; Su Temin Projesi; Dere Temizliği ve Köprü Yapım Projesi; Ses Sistemi Alınması Projesi; Asfalt Projesi; Halı Saha Projesi; Mevcut Parkların Düzenlenmesi Projesi; Aslanköy Kaldırım ve Park Projesi; Paşaköy İlkokulu Çevre Duvarı ve Parke Yapım Projesi; Futbol Sahası Çevre Duvarı ve Sayunma Odası Tamiri Projesi; Osmanlı Cami Restorasyon Projesi; T.C.'den Gelen Su Dağıtım Acil Onarım Alım Projesi; Kurudere Toplu Konutlar Arkası Su Kanalı Projesi; Kurudere Köyü Dere Yatağı Islah ve Perde Duvarı Projesi; Paşaköy Belediye Dükkan Projesi; Minibüs Alımı; Paşaköy Osmanlı Cami ile Mevcut Düğün Alanı Otopark ve Çevre Düzenleme Projesi; Dr. Fazıl Küçük Çevre Düzenleme Projesi; Paşaköy Rekreasyon Alanı Projesi; Paşaköy ve Ulukışla Kaldırım Projesi; Kapalı Spor Salonu ve Fitness Merkezine Spor Aletlerinin Alımı Projesi; Kaldırım Projesi.”



