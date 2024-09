Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti

Serim: “Kıbrıs Türkü’ne, KKTC’ye vereceğimiz destek geçmişte olduğu gibi gelecekte de sürecek”

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.





3’üncü Cumhurbaşkanı’nın ofisinde bu sabah gerçekleşen görüşmede ilk sözü alan Eroğlu, Serim’i kutlayarak, “Başarılı olacağınızdan eminim. Görev aldığınız her makamda iz bıraktığınız için bugün TC Lefkoşa Büyükelçisi olarak yanımızdasınız” dedi.

Babasını tanıdığı Yasin Ekrem Serim’in nikâh şahitliğini de yaptığını, dönemin TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu nikâhta şahit olduğunu anımsatan Eroğlu, “Sizi burada görmek beni çok memnun etti. Ben de eşim de çocuklarınızı kucaklarız” diye konuştu.



Serim’e ve ailesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güzel günler dileyen Eroğlu, “Bizim halkımızın Türkiye büyükelçilerine karşı daima sempatisi vardır. Bu da icraatları daha kolay hale getirir diye düşünüyorum. Mühim olan iş ve gönül birliğidir” diye konuştu.

"Kıbrıs’ın geleceğiyle ilgili Türkiye’den farklı bir görüşümüz yok” diyen Derviş Eroğlu, bu günlere birlikte gelindiğini, nesiller değişse de Türkiye ile ilişkilerin en sıcak şekilde devam edeceğini, ettirileceğini, siyasi yaşamında da hep buna dikkat ettiğini söyledi.







-“Türkiye’nin en büyük destekçimiz olduğunu benim gibi Kıbrıs Türk halkı da biliyor”





Bugün de Türkiye ile çok sıcak ilişkiler içinde olunduğunu belirten Eroğlu şöyle devam etti:

“Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Türkiye’nin Kıbrıs konusuna çok insanın tahmininden daha fazla önem verdiğini biliyorum. Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün huzur içinde, mutlu şekilde yaşaması için elinden geleni yaptığını, gerek siyasi gerekse ekonomik konularda en büyük destekçimiz olduğunu benim gibi Kıbrıs Türk halkı da biliyor.”





-“Suçlu ararsanız önce içinizde arayacaksanız, sonra dışarıda”





Her yerde olduğu gibi zaman zaman toplumda değişik sesler çıkabileceğini kaydeden Derviş Eroğlu, daha önceki yıllarda öfkelenenlerin Büyükelçiliğin kapısına gittiğini, şimdi bunun yok denecek kadar azaldığını söyledi.

“Suçlu ararsanız önce içinizde arayacaksanız, sonra dışarıda” diyen Eroğlu, “Mühim olan ‘biz üzerimize düşen görevleri yerine getiriyor muyuz?’ Önce kendimize bu soruyu soracağız, ondan sonra başka suçlu arayacağız. Bu anlayış içinde hareket edersek her şey yoluna girer…”

Eroğlu, bugünler biraz sıkıntılı olsa da ‘her sıkıntının sonu selamet’ anlayışı içinde hareket etmek gerektiğini de söyledi.





-Serim: “Üstlendiğim sorumluluğun farkındayım”





TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, nazik ve iyi dilekleri için Eroğlu’na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı yapan Eroğlu’nun fikirleri, önerileri ve tavsiyelerinin çalışmalarında kendilerine katkı sağlayacağını söyleyen Serim, daha önce KKTC'de yaşadığını da anımsattı.

KKTC’ye TC Büyükelçisi olarak gelmesinin kendisi için onur, gurur olduğunu ifade eden Serim, “Üstlendiğim sorumluluğun da farkındayım” dedi.





-“Her kesimden insanla görüşmeye, konuşmaya çalışıyorum”





“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği her alanda aydınlık yarınlara ilerlemesi için elimden geleni yapacağıma şüpheniz olmasın” diyen TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki her kesimden insanla görüşmeye, konuşmaya çalıştığını kaydetti.

Serim, “Kıbrıs Türkü’ne, KKTC’ye vereceğimiz destek geçmişte olduğu gibi gelecekte de sürecek” dedi.