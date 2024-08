Türkiye İş Bankası 100. yaşında... Banka yöneticileri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu

Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Türkiye İş Bankası’nın 100. Kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen törene, Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, ülke müdürlüğü yöneticileri ve şube müdürleri ile banka çalışanları katıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, törende konuşan KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı dönemin zor koşullarında, ulusal ekonominin kurulması ve güçlenmesine öncülük eden ve iktisadi bağımsızlığımızın sembolü olan bankanın 100. kuruluş yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.

Bankanın 100 yıldır süregelen yolculuğunda, kuruluş ilkelerinden taviz vermeden, ülke ekonomisinin kalkınmasındaki öncü rolünü layıkıyla yerine getirdiğini, toplumun her ferdinin saygısını ve itibarını kazandığını ifade eden Akşahin, şöyle devam etti:

“Bizler de böyle müstesna bir kurumun mensubu olmanın ayrıcalığını ve onurunu bugün her zamankinden daha çok hissediyoruz. Türk insanının en büyük milli değerlerinden olan Bankamız, inanıyoruz ki, ekonomimizin temel aktörlerinden biri olarak, kurucumuzdan devraldığımız mirasın sorumluluğuyla, çağdaş ve yenilikçi çalışma anlayışıyla, en büyük gücü olan kurumuna bağlılığı ve aidiyeti yüksek kadrolarıyla daha asırlar boyunca varlığını sürdürecektir.

Türkiye’deki kuruluş misyonuna benzer bir amaçla Kıbrıs Türkünün milli sermayeli bir banka ihtiyacının ortaya çıktığı o zor yıllarda, yüksek bir sorumluluk anlayışıyla üstlendiğimiz rolü aynı iradeyle yerine getirmeye devam ediyoruz. Şubat 1955 tarihinden bu yana varlığımızı sürdürdüğümüz bu topraklarda 70. Yıldönümümüzü kutlamanın eşiğindeyiz. KKTC bankacılık sektörünün lider bankası olarak, ülke ekonomisinin kalkınması için çalışmaya, Kıbrıs türk halkı için değer yaratmaya, her koşulda yanında olmaya devam edecek, üstlendiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle de diğer kurumlara örnek olmayı sürdüreceğiz.

Başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilk Genel Müdürümüz Celal Bayar olmak üzere kuruluştan bu yana ebediyete intikal eden tüm büyüklerimizi büyük bir özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bankamızın 100.Kuruluş Yıldönümü kutlu olsun.”