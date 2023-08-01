banner913
banner932
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
2 0
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
2 0
 
“Emelimiz, Kıbrıs'taki işgalin sona ermesidir
“Emelimiz, Kıbrıs'taki işgalin sona ermesidir"
3 0
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
13 0
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
22 0
“Hükümet, Kervansaray’ı peşkeş çekmekte ısrarcı”
“Hükümet, Kervansaray’ı peşkeş çekmekte ısrarcı”
19 0
Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi
Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi
437 0
banner964

Türkiye ile KKTC arasına enerji köprüsü kurulacak

banner476

banner825
Türkiye ile KKTC arasına enerji köprüsü kurulacak

 
AKSA Enerji Yönetim Kurlu üyesi Korkut Öztürkmen, Türkiye ile KKTC arasına enerji köprüsü kuracağına vurgu yaptı.
AKSA Enerji Yönetim Kurlu üyesi Korkut Öztürkmen, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, "Türkiye ile KKTC arasına enerji köprüsü kuracağız" dedi. Öztürkmen, "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) ile imzaladığımız yeni sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek fizibilite sonrası enterkonnekte denizaltı kablosuyla Türkiye ile KKTC arasına enerji köprüsü kuracağız" açıklamasını yaptı. Öztürkmen, "İmzaladığımız bu 15 yıllık ABD doları bazlı yeni sözleşmeyle ayrıca Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santralimize de 35 megavat ek kapasite yatırım yaparak KKTC'deki kurulu gücümüzü 188 megavat seviyesine çıkaracak, Kuzey Kıbrıs'ın enerji arz güvenliğine desteğimiz artırarak devam edeceğiz" dedi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.