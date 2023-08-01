Türkiye ile KKTC arasına enerji köprüsü kurulacak





AKSA Enerji Yönetim Kurlu üyesi Korkut Öztürkmen, Türkiye ile KKTC arasına enerji köprüsü kuracağına vurgu yaptı.

AKSA Enerji Yönetim Kurlu üyesi Korkut Öztürkmen, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, "Türkiye ile KKTC arasına enerji köprüsü kuracağız" dedi. Öztürkmen, "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) ile imzaladığımız yeni sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek fizibilite sonrası enterkonnekte denizaltı kablosuyla Türkiye ile KKTC arasına enerji köprüsü kuracağız" açıklamasını yaptı. Öztürkmen, "İmzaladığımız bu 15 yıllık ABD doları bazlı yeni sözleşmeyle ayrıca Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santralimize de 35 megavat ek kapasite yatırım yaparak KKTC'deki kurulu gücümüzü 188 megavat seviyesine çıkaracak, Kuzey Kıbrıs'ın enerji arz güvenliğine desteğimiz artırarak devam edeceğiz" dedi.

