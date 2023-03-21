Türkiye Adalet Bakanlığı, yıkılan binaların müteahhidi Günsay'ın iadesini istedi

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Hatay'da yıkılan binaların müteahhidi Günsay'ın KKTC'den iadesini istedi

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay'ın KKTC'den iadesini istedi.

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Günsay'ın KKTC'den iadesine yönelik talepname hazırlandı.

Talepnamede, Günsay'ın Türkiye'ye iadesi istendi.

