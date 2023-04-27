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‘Turkcell Sarı Bisiklet’ güzel adamızı geziyor 4.5G heyecanı büyüyor

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Kuzey Kıbrıs Turkcell Sarı Bisiklet ülkemizdeki çeşitli şehir ve bölgeleri gezerek yüksek hızlı internet 4.5G’nin geleceğini müjdeliyor, birbirinden farklı çeşitli hediyeler kazandırıyor

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‘Turkcell Sarı Bisiklet’ güzel adamızı geziyor 4.5G heyecanı büyüyor
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Kuzey Kıbrıs Turkcell Sarı Bisiklet konsepti adamızın farklı bölgelerini gezerek yüksek hızlı internet 4.5G’nin çok yakında hayatımıza gireceğini müjdeliyor. En ileri teknolojileri her zaman Kuzey Kıbrıs’a taşıyan Turkcell bu kez mobil internet konusunda atılan büyük adımla 4.5G’nin sürecini anlatıyor. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte daha yüksek ve daha hızlı internet ihtiyacı karşısında Turkcell uzmanları halkı bilgilendiriyor.

Turkcell Sarı Bisiklet ile farklı şehirler gezilerek internet kullanımından yeni dijital dünyanın hayatımıza kattığı kolaylıklara, akıllı telefonlardan en yeni uygulamalara kadar pek çok bilgi paylaşılıyor, ziyaret edilen şehirlerde birbirinden farklı sürpriz hediyeler dağıtılıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret edilen noktaları şöyle açıklıyor; Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Erülkü Süpermarket, Lefkoşa Merkez, Suriçi, Bandabuliya,  Girne Kapısı, Turkcell Sarpkan Suriçi Mağazası, Dereboyu Caddesi, Girne Şehir Merkezi, Girne Liman, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa Citymall, Gazimağusa Kaleiçi, Gazimağusa Sarpkan Mağazası,Salamis Yolu .

Etiketler; #Kuzey Kıbrıs Turkcell
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