Turkcell hedef büyüttü

Erkan, "2026 yılında yıllık tüketimimizin yüzde 65'ini, 2030 yılında ise yüzde 100’ünü yeşil enerjiden karşılayabilmeyi hedefliyoruz. Buraya 240 milyon dolar yatırım yapacağız. Hedefimiz, yeşil enerji üreten şirket olmak." dedi.

Turkcell'in ikinci çeyrek finansal sonuçları, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın katılımıyla KKTC'de düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Genel Müdür Murat Erkan, Eylül ayında gerçekleştirilecek lansman ile KKTC'yi 4.5G teknolojisi ile ilk defa Kuzey Kıbrıs Turkcell'in buluşturacağını açıkladı.

Erkan, "Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de en yüksek hızı, en son teknolojileri Turkcell Grup olarak biz sunacağız. Rakiplerimize oranla daha fazla frekans genişliği, daha fazla 4.5G kapasitesi ve daha yüksek hızla hizmet vereceğiz." dedi.

Toplantıda "yenilenebilir enerji" ve "sürdürülebilirlik" mesajları öne çıkarken, "Gelecek Hepimizin Ama Dünyamız Tek" anlayışıyla hareket eden Turkcell, iş dünyasına sürdürülebilirlikle ilgili farkındalığı yükseltme çağrısı yaptı.

Toplantı çerçevesinde şirketin faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sektöründe yenilenebilir enerjiye en fazla yatırım yapan şirket olan Turkcell'in, faaliyetleriyle hayata değer katarken sonraki nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalıştığını söyledi.

"Bu amaçla teknolojik yeteneklerimizle yeni iş modelleri kurgulayıp toplumumuza ve dünyamıza fayda yaratmak için çalışıyoruz. Bütün şirketler olarak, yeni dünyada bir şeyler yapmak için taşın altına elimizi koymamız gerekiyor." diyen Erkan, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik konusunda herkesin elini başının arasına alıp ne yapabileceği konusunda çalışması lazım. Zorlukların aşılmasında iş dünyasına da düşen büyük sorumluluklar var. Hizmet verdikleri toplumlara değer katan şirketler olarak sesimizi çoğaltmalı, farkındalığı artırmalı, finansal başarılarımız kadar sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi de sık sık anlatmalıyız. Teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Veri talebi her yıl yaklaşık yüzde 25 artıyor, bu talebi karşılamak için daha fazla enerji tüketiyoruz. 1 petabayt, yani 1 milyon gigabayt data üretimi 3,6 ton karbondioksit emisyonuna denk geliyor. Enerji verimliliği odağımız sayesinde veri kullanımı başına enerji tüketimini 2022'de bir önceki seneye göre yüzde 17 azalttık.

Aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimini üst seviyelere çıkarmak için yatırımlarımızı artırıyoruz. 2010'dan bu yana yeşil enerji yatırımlarında öncüyüz, sektörde bu alana en fazla yatırım yapan şirketiz. Turkcell Grup bünyesinde ürettiğimiz yeşil enerjiyle şu an toplam tüketimimizin yüzde 8'ini (74,4 gWh) karşılıyoruz. Geçen yılın sonu itibarıyla toplam 650 baz istasyonunda güneş enerjisine dayalı bir alternatif çözüm olan Greensite’a (Yeşil Saha) geçildi. Bu istasyonlarda şu ana kadar yaklaşık 680 bin kWh enerji tasarrufu sağladık. 2023 sonuna kadar ek 750 adet daha Greensite projesi hedefimiz var. Çevreci kaynak odaklı enerji verimliliği projeleriyle 2022 ve 2023'te yaklaşık 131 GWh enerji ve 406 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağladık."

"GÜNEŞ ENERJİSİNDE 2025 SONUNA KADAR 300 MW KURULU GÜÇ HEDEFLİYORUZ"

Murat Erkan, Turkcell'in güneş ve rüzgar enerjisi faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Ankara, Adana ve Tekirdağ'daki veri merkezlerinde, KKTC ve Diyarbakır'daki iki bölge yerleşkesinde güneş enerjisi sahaları bulunduğunu anımsatan Erkan, "Öte yandan, Türkiye'nin dört yanında, 2023 sonu itibarıyla 57 MW kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi (GES) projelerinde saha çalışmalarını devam ettiriyoruz. 2025 sonuna kadar güneş enerjisinde toplam 300 MW kurulu güce sahip olmayı planlıyoruz." dedi.

Erkan, İzmir Karadağ'da, yaklaşık 2 bin 500 baz istasyonun yıllık tüketimini karşılayacak üretim kapasitesine sahip, 18 MW büyüklüğünde 6 türbinli rüzgar enerji santralleri bulunduğunu, bu santralin 27,6 MW kurulu güce ulaştırılması için izin süreçlerinin devam ettiğini aktardı.

Yürüttükleri tüm faaliyetlerin sonucunda 2025 yılı sonunda yıllık tüketimlerinin yüzde 65'ini, 2030 yılında ise yüzde 100'ünü yeşil enerjiden karşılama hedefinde olduklarını belirten Erkan, şunları söyledi:

"240 milyon dolar yatırım yapacağız. Hedefimiz, yeşil enerji üreten şirket olmak. Elektrik ihtiyacımızı kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefi kapsamında geçen hafta Bank of China ile 30 milyon avro tutarında yeni bir 'yeşil kredi' sözleşmesi imzaladık. Daha önce de BNP Paribas ve ING Bank ile gerçekleştirdiğimiz yeşil kredi projelerine bir yenisini daha eklemiş olduk. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız için finansman sağlayacak benzer kredilerle karbon ayak izimizi azaltarak çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken, finansman maliyetlerimizi de düşürüyoruz. Uluslararası derecelendirmeler, sertifika, ödül ve skorlar da durduğumuz yerin doğru olduğunu gösteriyor. Son olarak, Synesgy ESG (Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) küresel değerlendirme anketinde 'A' notuyla 'Excellent Sustainability' skorunu aldık. Ayrıca Küçükyalı ve Tepebaşı plazalarındaki çevreci çalışmalarımız için Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen 'Altın Green Check' sertifikasını da aldık."

"YILLIK BAZDA GELİRDE YÜZDE 73,5 BÜYÜME YAŞADIK, 1,4 MİLYON YENİ MÜŞTERİ KAZANDIK"

Murat Erkan, Turkcell'in finansal sonuçlarını da açıkladı.

Müşteri ve verimlilik odaklı yaklaşımlarının, şirketin finansal performansının korunmasına ve güçlenmesine önemli bir şekilde olumlu katkı sağladığına dikkati çeken Erkan, "Yıllık bazda gelirde yüzde 73,5 büyüme yaşadık, 1,4 milyon yeni müşteri kazandık. Çeyrek performansımız, genişleyen müşteri bazımız, dijital servisler ve techfin işlerimizin katkısı sayesinde hızlandı. 2023 yılı beklentilerimizi, güçlü yarıyıl performansımız ve yılın kalanı için güvenimizle birlikte yukarı yönlü güncelliyoruz. Dijital servis ve çözümler, dijital iş servisleri ve techfin gibi stratejik odak alanlarımızda yüksek büyüme ivmesi yakaladık. 2023'ün ikinci yarısında da sürdürülebilir büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

