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“Türk yüzyılını inşa etmek için Anavatanımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz”

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Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk yüzyılını inşa etmek için Anavatan'la birlikte yürümeye devam edeceklerini vurguladı. Töre, 100 yıl önce sağlam temellerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen yılda daha da gelişip ilerlemesi ve güçlenmesi dileğiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi ve Kıbrıs Türk halkı adına en içten duygularla kutladığını kaydetti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

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“Türk yüzyılını inşa etmek için Anavatanımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz”
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Töre, mesajında şunları kaydetti: 

“Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş ve güçlü bir ülke kurmak için halkıyla birlikte başlattığı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin Cumhuriyetle  taçlandırılmasının 100’üncü yıl dönümünü gururla kutluyoruz.

Büyük Önder Atatürk'ün kararlı ve mücadeleci ruhu ve Anadolu’daki Türk Milletinin gösterdiği birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma; Kıbrıs Türkü'ne ve dünya uluslarına her zaman örnek teşkil etmiştir.  

100 yıl önce sağlam temellerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen yılda daha da gelişip ilerlemesi ve güçlenmesi dileğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi ve halkımız adına en içten duygularımla kutlarım. 

Türk yüzyılını inşa etmek için Anavatanımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz.” 

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