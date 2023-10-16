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Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı “limanların özelleştirilmesi” kararını eleştirdi

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Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “limanların özelleştirilmesi” kararını eleştirdi, hükümetin buna yetkisinin olmadığını savundu.

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Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı “limanların özelleştirilmesi” kararını eleştirdi
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Bıçaklı yazılı açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nun limanları “özelleştirme” kararı aldığını, ancak limanların toplumun malı olduğunu kaydetti.
Bıçaklı, devlet olmanın belirli kuralları olduğuna işaret ederek, “Bir devlet düşünün ki; havaalanını özelleştirdi, hava yollarını özelleştirdi, limanlarını özelleştirdi, elektriğin yüzde 50’sini özelleştirdi, telefonun yüzde 50’sini özelleştirdi, sağlığın, eğitimin büyük bir kısmını özelleştirdi. Toplumun malı olan bu değerleri bir bir sattılar, limanlar toplumun malıdır, toplumdan yetki almadan satamazsınız” ifadelerini kullandı.
 
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