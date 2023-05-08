Türk-Sen Dr. Tuğcu’ya yapılan saldırıyı kınadı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yapılan saldırıyı kınadı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yapılan saldırıyı kınadı.



Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, konuyla ilgili yayımladığı kınama mesajında, “Özellikle son dönemlerde sağlıkta çalışan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına karşı siddet eylemleri artmaktadır, son olarakda Mağusa Hastanesinde görev yapan Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyoruz, Doktorumuza acil sifalar diliyoruz ve bu çirkin eylemi yapan i şahsın en ağır şekilde yargılanması ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu tür çirkin olayların hiçbir iş kolunda yaşanmaması için hükümet edenlerin ilgili tedbirleri artırarak daha ciddi önlemler almalarını bekleriz” dedi

