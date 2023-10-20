“Türk ordusu damarımızdaki kan gibidir”

Konferans vermek için Denizli’ye giden Meclis Başkanı Töre “Türkiye ve Türk ordusu bizim bedenimizdeki can, damarımızdaki kan gibidir” dedi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, konferans vermek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli’ye gitti.

Töre önceki akşam Denizli’de Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası’nın (Türk Eğitim Sen) onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Töre, Denizli Valiliğini de ziyaret ederek Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüştü.

Anavatan Türkiye ve Türk milleti ile hiçbir zaman ayrı gayrı olmayacaklarını dile getiren Töre “Türkiye ve Türk ordusu bizim bedenimizdeki can, damarımızdaki kan gibidir” dedi.

Töre, dün Pamukkale Üniversitesi’nde konferans verdi.

Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıslı Türklerin değil bütün Türk milletinin milli bir davası olduğuna değinen Töre, Kıbrıs Türklerinin Türk milletinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bölgesinde ve dünyada büyük bir güç haline geldiğini vurgulayan Töre, Türk yüzyılını inşa etmek için Anavatan ile el ele yürümeye devam edeceklerini ve kendileri için en büyük olanın Türkiye olduğunu belirtti.

