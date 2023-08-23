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Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği

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Türk Kızılay, KKTC’de bulunan delegasyonu aracılılığıyla hazırladığı mobil ikram aracını Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’ne (KKTKD) teslim edecek.

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Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
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Türk Kızılay, KKTC’de bulunan delegasyonu aracılılığıyla hazırladığı mobil ikram aracını Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’ne (KKTKD) teslim edecek.

Türk Kızılay’dan yapılan açıklamada, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz’ın, KKTC’yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile bir araya geleceği ve yeni yardım projeleri konusunda fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi.
Açıklamada, Türk Kızılay’ın, KKTC’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’ne kapasite artırımı desteği verdiği ifade edildi.
Afet kapasitesi için de mobil ikram aracı hazırlayan Türk Kızılay’ın, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde düzenleyeceği bir organizasyonla aracı KKTKD’ye teslim edeceği kaydedilen açıklamada, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz’ın, KKTKD’nin kan alım faaliyetlerini yerinde inceleyeceği de bildirildi.
 
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