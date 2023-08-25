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Türk Kızılay'dan KKTC'ye mobil ikram araç desteği

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Türk Kızılayı, KKTC Kızılayı Derneği'ne mobil ikram aracı bağışladı

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Türk Kızılay'dan KKTC'ye mobil ikram araç desteği
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Türk Kızılay tarafından hazırlanan mobil ikram aracı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği'ne (KKTKD) törenle teslim edildi.
Türk Kızılayın Türkiye'de hazırladığı mobil ikram aracı KKTKD yetkililerine teslim edildi.
Mobil ikram aracı ile ilgili görevlilerden bilgi alan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, aracın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hayırlı olmasını diledi.
Programın ardından Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve beraberindeki Türk heyeti KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.
 
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