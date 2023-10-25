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“Türk askeri misafir değil kalıcıdır”

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Meclis Başkanı Töre, Türk askerinin asla misafir olmadığını, adada kalıcı olduğunu vurguladı

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“Türk askeri misafir değil kalıcıdır”
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Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Orhangazi Kıbrıs Muharip Gaziler Derneği heyetini kabul etti.
Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda yer alan kabulde konuşan Töre, Rum ve Yunan tarafının Avrupa ve uluslararası camianın şımartmasıyla hiçbir zaman uzlaşıdan yana olmadığını ifade ederek, son olarak Pile’de yapılmaya çalışılan yol konusunda ortaya konulan tavrın da bunun bir örneği olduğunu söyledi.
Bazı kesimlerin Türk askerini misafir olarak gördüğünü ifade eden Töre, Türk askerinin asla misafir olmadığını, adada kalıcı olduğunu kaydetti.
 
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