Tureb'den acı paylaşım

KKTC kafilesiyle birlikte konakladıkları Adıyaman'daki İsias Otel'de 30 üyesini ve tur kaptanını kaybeden TUREB, bir başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye'de Kahramanmaraşlı depremlerde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de KKTC'li sporcu kafilesi ile birlikte 43 kişilik bir rehber kafilesi de konaklıyordu.

Enkazdan, bu kafileden 12 kişi canlı kurtulurken, 30'u rehber ve rehber adayı, 1'i tur kaptanı olmak üzere 31 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB), yaşamını yitiren 31 kişinin isimlerini paylaştı ve bir başsağlığı mesajı yayımladı.

"Uygulama eğitim gezisi sırasında Adıyaman İsias Otel'de bulunan ve ülkemizi derin üzüntüye boğan deprem nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımıza ve meslektaş adaylarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı olarak kurtulan tüm katılımcılarımıza ise acil şifalar diliyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

SPORCU KAFİLEMİZE MEZAR OLMUŞTU

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerinin konakladığı Adıyaman'daki İsias Hotel yıkılmıştı.

Deprem esnasında otelde, 39'u KKTC'li sporcu kafilesi ve TUREB'in uygulama gezisine katılan 43 kişilik rehber kafilesinin de aralarında olduğu toplam 88 kişinin olduğu öğrenildi.

Oteldeki 39 kişilik KKTC kafilesinden, 3 veli ve 1 öğretmen kendi imkanlarıyla enkazdan sağ kurtulurken, 24 öğrenci, 3 öğretmen ve 8 veli olmak üzere 35 kişi yaşamını yitirmişti.

TUREB kafilesindeki, 30'u rehber ve rehber adayı, 1'i tur kaptanı olmak üzere 31 kişi yaşamını yitirdi. Bu iki kafilenin dışında otelde iki otel görevlisi ile 4 bireysel otel müşterisi konaklıyordu. Depremin ardından bilinen 4'ü KKTC, 12'si rehber kafilesinden 16 kişi kurtuldu. TUREB, Adıyaman İsias Otel ile ilgili suç duyurusunda bulunurken, KKTC’nin Depremin ardından bilinen 4'ü KKTC, 12'si rehber kafilesinden 16 kişi kurtuldu. TUREB, Adıyaman İsias Otel ile ilgili suç duyurusunda bulunurken, KKTC’nin açacağı davaya da müdahil olarak başvurma kararı aldığını duyurmuştu.

