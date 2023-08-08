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“Turanlı’ya 2 Milyar TL vergi affı”

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CTP Milletvekili Salahi Şahiner, hükümetin, Emrullah Turanlı’nın şirketi T&T’ye 2 Milyar TL’ye yakın vergi affı getirdiğini söyledi

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“Turanlı’ya 2 Milyar TL vergi affı”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, pandemi döneminde zarar ettiği gerekçesiyle hükümetin Bakanlar Kurulu kararıyla Emrullah Turanlı’nın şirketi T&T’ye 60 milyon Euro, yani 2 Milyar TL’ye yakın vergi affı getirdiğini ileri sürdü.
CTP Milletvekili Salahi Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti eleştirerek, emekçiye, esnafa, turizmciye, üreticiye hiç bir kolaylık tanınmazken, hükümetin halkının hakkını Emrullah Turanlı’nın şirketi T&T’nin kasasına koymak için Bakanlar Kurulu kararı aldığını savundu.  
Şahiner, “Vatandaş borçlarını ödeyemezken, esnaf borçları yüzünden kepenk indirirken, asgari ücretli açlık sınırında yaşam mücadelesi verirken, üretici ürettikçe batıyorken, öğrencilere çadırda eğitim reva görülürken, ortaçağ karanlığındaki bozuk yollarda gençlerimizi yitirirken, hastaların yaşam hakkı ilaç yok diye elinden alınırken", UBP-DP-YDP hükümetinin "tek icraatının", Emrullah Turanlı'nın şirketinin kasasına "halkın parasını koymak" olduğunu ileri sürdü.
2012 yılında imzalanan Ercan Özelleştirme İhalesi’nin İdari ve Teknik Şartnamesi’nin, hukuken daha sonra imzalanacak ek sözleşmelere zemin teşkil  etmek zorunda olduğuna dikkat çeken Şahiner, daha sonra imzalanan ek  sözleşmelerin bu şartnameye uygun olması  gerektiğini söyledi.
İdari ve Teknik Şartname’de mücbir sebep ile ilgili kıstasların açık ve net bir şekilde yazıyor olmasına ve yapılacak havalimanının uluslararası havacılık standartlarına uygun olması yükümlülüğüne  rağmen, hükümetin yasal yükümlülüklerini  görmezden gelerek 60 milyon Euro’yu T&T şirketinin kasasına koyacağını ileri süren Şahiner, hükümetin hukuku yok saydığını savundu.
 
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