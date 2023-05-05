Turanlı beddua etti

Havaalanının işletmecisi, Taşyapı’nın patronu Emrullah Turanlı, Kadıköy’deki otelini 66 milyon dolara sattı. Otelin gerçek değerinin 110-120 milyon dolar olduğunu belirten Turanlı, “Sözde siyasetçi ve bürokratlar nedeniyle 2 milyar dolar zarar ettim. Kim bana zulüm ettiyse Allah bin belasını versin” dedi

Taşyapı’nın patronu, KKTC Havaalanının işletmecisi Emrullah Turanlı, Kadıköy Moda’daki otelini 66 milyon dolara satması Türkiye medyasına yansıyınca basına konuşarak adeta “ağlamaya” başladı…

Turanlı, ekonomik olarak “bitik halde” olduğunu, mallarını yarı fiyatına elden çıkarmaya çalıştığını anlattı.

Emrullah Turanlı’nın bazı devlet yetkili ve bürokratlarına yüklenmesi ise dikkat çekti.

Söz konusu özel otel satışı hakkında da memnun olmadığı sözlerine yansıyan Turanlı’nın Türkiye’de Halk Tv’ye verdiği demeç oldukça çarpıcı bilgiler taşıyor.

Turanlı “Sözde siyasetçi ve bürokratlar nedeniyle 2 milyar dolar zarar ettim. Mallarımı yarı fiyatına sattım, satıyorum" dedi.

Uzun yıllar, açılan davalarla tartışılan Kadıköy Moda’daki 250 odalı otel, ‘DoubleTree by Hilton’ adı ile faaliyet gösteriyordu.

Konuya yakın 3 ayrı kaynaktan, Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı’ya ait otel el değiştirdi.

Ulaşılan bilgilere göre, otele ilişkin alıcı tarafla yürütülen görüşmeler, iki hafta kadar önce, tarafların el sıkışması ile sonlandı. Otel, merkezi Ankara’da bulunan Caba İnşaat Enerji San. Tic. AŞ’ye satıldı. Caba İnşaat’ın, İstanbul Kadıköy’de yeni bir şubesi kuruldu. 24 Mart 2023’te kurulan şirketin sermayesi 1 milyar lira. Otelin devri de bu şirkete yapıldı.

"2 MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİM"

Otelin satışı ile ilgili telefonla ulaşılan Emrullah Turanlı, oteli 66 milyon dolara sattığını doğruladı. Turanlı, otelin gerçek değerinin 110-120 milyon dolar olduğunu belirtti. Turanlı, otelini düşük fiyata satmak durumunda kaldığına işaret etti. Yaşadıkları nedeni ile öfkeli olduğu anlaşılan Turanlı “Sözde siyasetçi ve bürokratlar nedeniyle 2 milyar dolar zarar ettim. Ruhsatlarımı alamadım. Arsalarımın üzerine kaçak binalar inşa ettiler. Bunun için mallarımı bedava sattım” ifadelerini kullandı.

"KİM BANA ZULM ETTİYSE..."

Turanlı açıklamasının devamında “Kim bana zulm ettiyse Allah bin belasını versin. Bu şirkette 30 bin kişi varken 5 bin kişiye düştüm. Sadece oteli değil, dairelerimi ve arsalarımı da yarı fiyatına sattım. Çok mal sattım. Satıyorumda…” diye konuştu. Turanlı, yaptığı satışlardan elde ettiği para ile de borçlarını kapattığı bilgisini verdi.

30 YILLIK EMEĞİM SIFIRLANDI

Adını vermediği kimi siyasetçi ve bürokratlar nedeni ile büyük zarara uğratıldığını savunan Turanlı şu ifadeleri kullandı:

“Bir insan niye malını bedava veya ucuza satsın. Allaha dua ediyorum; bana zulüm edenlerin belasını versin. 30 yıllık emeğimi sıfırladılar.”

Oteli satın alan Caba İnşaat’ın ortaklarından Cahit Balyen, şirket merkezine iletilen görüşme talebine ise karşılık vermedi.

66 milyon dolara DoubleTree by Hilton’i alan Caba İnşaat AŞ, yurtiçi ve yurtdışı bir dizi projeyi üstlenen bir firma. Şirket, 25 bin kişilik kapasitesi ile özel yurt sektörünün güçlü oyuncularından biri. Şirketin, Erbil, Diyarbakır ve İstanbul’da da otelleri bulunuyor. 1998 yılında Diyarbakır’da kurulan Caba İnşaat ise Abdurrahim Balyen ile Cahit Balyen’e ait.

‘İMAR’ TARTIŞMASI İLE GÜNDEMDE KALDI

Ticaret Odası’na kaydı 1985 yılında yapılan 900 milyon sermayeli Taşyapı İnşaat AŞ, sektörün en güçlü oyuncuları arasında yer alıyordu. Altyapı, lüks konut ve restorasyon işlerinde uzmanlaşan şirket, onlarca büyük projede yer aldı. Şirketin sektördeki güçlü konumu kadar, kimi projelerine ilişkin ‘imar’ tartışmaları da uzun süre gündemde kaldı. Taşyapı’nın Rize İkizdereli patronu Emrullah Turanlı’nın AKP hükümetlerine yakınlığı iddiası da, sıklıkla, şirketin kimi projelerine ilişkin değerlendirmelerin odağında yer aldı.

