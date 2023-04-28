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Tüp gaza indirim

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Tüp gaza 35 TL indirim yapılacağı ve yeni fiyatın 250 TL olacağı açıklandı

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Tüp gaza indirim
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada, tüp gaza 35 TL indirim geleceğini açıkladı.
Amcaoğlu, yeni tüp gaz fiyatının 250 TL olacağını belirtti.
 
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