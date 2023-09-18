Tüp gaza bir zam daha

335 TL’ye satılan tüp gaz, 20 TL zamlanarak 355 TL’ye çıktı

10 kiloluk ev tipi tüp gaza 20 TL zam yapıldı. 335 TL’ye satılan tüp gaz, dünden itibaren 355 TL oldu.

Öte yandan 19 Temmuz’da tüp gaz 285 TL’ye satılırken 22 Ağustos’ta yapılan zamla 335 TL’ye dün yapılan zam ile ise de 355 TL’ye yükselmiş oldu.

