Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) işbirliğinde, Araştırmacı yazar arkeolog Tuncer Bağışkan anısına “Tarihimizden Detaylar” başlıklı tasarım yarışması düzenlenecek.

ARUCAD’ten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasını ve Bağışkan’ın bu mirası bilimsel normlarla gün yüzüne çıkarma çabalarını genç kuşaklara hatırlatma ve bu mirasın yaşatılmasının amaçlandığı yarışmada, katılımcılardan Tuncer Bağışkan’ın "Kıbrıs’ta Osmanlı, İslam ve İslamlaştırılan Eserlere Çağdaş Yorumlar" kitabı başta olmak üzere, eserlerinde yer alan mimari detayları kendi bakış açılarıyla yeniden yorumlamaları bekleniyor.Açıklamada, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim gören 18 yaş üstü öğrencilerin öğrenci belgelerini ibraz ederek katılabileceği, seramik, fotoğraf ve eskiz olmak üzere üç farklı kategoride eser sunulabileceği ancak her katılımcının yalnızca bir kategoride en fazla iki çalışma sunabileceği aktarıldı.Açıklamada katılımcıların, “Seramik kategorisinde seramik malzeme ve tekniklerini kullanarak, maksimum 70x70x70 cm ve minimum 20x20x20 cm boyutlarında; fotoğraf kategorisinde siyah-beyaz veya renkli fotoğraflar, minimum 20x25 cm ve maksimum 50x60 cm boyutlarında; eskiz kategorisinde ise en fazla A1 boyutunda, iki boyutlu eserlerle” yarışmaya katılabileceği aktarıldı.-Jüri ÜyeleriYarışmanın jüri üyelerinin alanında uzman ve deneyimli isimlerden oluştuğunun belirtildiği açıklamada, seramik kategorisinde jüri olarak, KTEV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sanat Komitesi Başkanı Semral Öztan, Atatürk Meslek Lisesi Seramik Öğretmeni ve Seramik Sanatçısı Hayal Dimililer, ve ARUCAD Sanat Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Mümine Özdemirağ Yağlı’nın görev alacağı bildirildi.Açıklamada, fotoğraf kategorisinde KTEV Sanat Komitesi Üyesi ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Ali Serak, Araştırmacı Yazar ve Fotoğraf Sanatçısı Kadir Kaba, ARUCAD İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Emad Amlashi’nin; eskiz kategorisinde ise KTEV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Mimar Birgül Beyatlı, Ressam ve Sanat Terapisti Aslı Bolayır, ARUCAD Sanat Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy’un jüride yer alacağı bildirildi.-ÖdüllerYarışmaya katılım için son başvuru tarihinin 2 Aralık 2024 olduğunun kaydedildiği açıklamada, “Katılımcılar, eserlerini dijital olarak öğrenci belgeleri ve diğer gerekli evraklarla birlikte https://arucad.edu.tr/tarihimizden-detaylar-yarismasi/ web adresi üzerinden gönderebilirler. Değerlendirme sonucunda, her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü gelen eserler ödüllendirilecek ve bu eserler sergilenmeye hak kazanacaktır.” denildi.Yarışmada her kategori için “birincilik ödülleri 400 USD; ikincilik ödülleri 250 USD, üçüncülük ödülleri 150 USD” olarak belirtildi.Yarışmada dereceye giren eserlerin KTEV ve ARUCAD koleksiyonuna dahil edileceği ve bu eserlerin arşivde saklanarak basılı veya görsel alanlarda kullanılabileceğinin de ifade edildiği açıklamada, “Yarışmanın sonuçları, ARUCAD ve KTEV'in sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak ve ödül töreni için detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye arucad.edu.tr adresinden ulaşılabilir.” denildi.