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“Tüm personel ve makineyi derhal çekin”

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BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Türk tarafını Güvenlik Konseyi tarafından emredilen UNFICYP'in yetkisine saygı duymaya ve tüm personel ve makineyi BM tampon bölgesinden derhal çekmeye çağırdı

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“Tüm personel ve makineyi derhal çekin”
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pile’de, BM personeline yönelik Türk tarafınca yapılan saldırıları kınadı.
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, Guterres adına yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü personellerinin yararlandığını, araçlarının ise hasar gördüğünü anımsattı.
Guterres, BM barış güçlerinin güvenliğine yönelik tehditlerin ve BM mallarına zarar verilmesinin "kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuka göre ciddi bir suç oluşturduğunu” söyleyerek saldırıyı kınadı.
Genel Sekreter, Kıbrıs Türk tarafını “Güvenlik Konseyi tarafından emredilen UNFICYP'in yetkisine saygı duymaya ve tüm personel ve makineyi BM tampon bölgesinden derhal çekmeye çağırdı.
Guterres ayrıca Kıbrıs Türk tarafını “Pile bölgesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yol bulmak için UNFICYP ile yapıcı bir şekilde yeniden ilişki kurmaya” çağırdı.
 
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