“Tüm inşaatlar önce bilimin süzgecinden geçirilmeli”

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, ülkede yeni yapılan binalarda; ‘çatladı, çöküyor’ gibi iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek “Ancak 74 öncesinden kalan binalar, depreme dayanıklı olmayan okullarımız, hastanelerimiz ve kamu binalarımız vardır. Bunları süratle taramamız lazımdır” diye konuştu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülkede yeni yapılan binalarda; ‘çatladı, çöküyor, çökme tehlikesi var’ gibi iddiaların asılsız olduğunu kaydetti. Gürcafer, “Ancak 74 öncesinden kalan binalar, depreme dayanıklı olmayan okullarımız, hastanelerimiz ve kamu binalarımız vardır. Bizim bunları süratle taramamız lazımdır” diye konuştu.

Long Beach bölgesi için son günlerde sıkça dile getirilen iddialara da dikkat çeken Gürcafer, “Bu dedikodular ilk çıktığında biz, İnşaat Encümeni’ni ve ilgili belediyenin teknik elemanlarını gerekli incelemeleri yapması için bölgeye gönderdik. Teknik ekip orada, iddia edildiği gibi bir duruma rastlamadı. Tabi orada tüm konutların içerisine girip bakabilmek mümkün değil fakat tüm emlakçılara ulaştık. Müşterilerden şikâyet gelmesi durumunda bize bu konuda bilgi verilmesini istedik” dedi.

Gürcafer, “Bizim memleketimizde kontrollük zafiyeti vardır ama eğitimli, duyarlı bir mühendis, mimar kesimimiz de vardır. Vize noktaları bu açıdan çok büyük önem arz eder. Bunlara saygının artması lazımdır. Bunların denetimi güçlendirilmelidir ve de bu ülkede yapılan tüm inşaatları bilimin süzgecinden geçirip yapmak lazımdır” diye konuştu.

Bu konuda hükümetin de geri adım attığını söyleyen Gürcafer, “Zaten oradaki yaklaşım; devletin kendiyle ilgili çizdiği projelerin vize kontrolünden muaf olması ile ilgiliydi, ki bana göre yanlıştır, çünkü devletin kontrol sistemi zaten çökmüştür. Dolayısıyla devletin kendi yapacağı projelerin de muhakkak bu vizeye dahil olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Gürcafer, KKTC’de yapılan her projenin vize bürosundan geçtiğini ve mimar, mühendislerin çizdiği projelerin müteahhitler tarafından yapıldığını kaydetti.

Yasaya göre, proje müellifinin bunun kontrollüğünden sorumlu olduğunu belirten Cafer Gürcafer, “Yani mühendis o inşaatın her aşamasında gerekli kontrollüğü yapmak ile mükelleftir. Dolayısıyla eğer yapılan projelerin yerinde uygulamasında bir yanlışlık varsa bunda mühendis de mimar da sorumludur” dedi.

Gürcafer, konuşmasının devamında yapı denetiminin önemine de dikkat çekti.

Cafer Gürcafer, “KTİMB ile KTMMOB’nin iyi bir diyaloğu vardır. Paydaştırlar, meslektaştırlar. Yapı denetimi de bizim ve onların çabaları ile ortaya konmuş ve yeni yeni uygulanmaya başlamış bir sistemdir. Bununla ilgili 5-6 sene önce alınmış bir bakanlar kurulu kararı vardır. Ancak maalesef birçok belediye tarafından bu uygulanmıyordu. Bu konuda Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) teşekkür etmek gerekmektedir. LTB, bu pilot uygulamayı, ilk başlatan, sahip çıkan, yaygınlaşmasında da büyük katkısı olan belediyemizdir. Gazimağusa Belediyesi’nde de Sayın İsmail Arter döneminde bu çalışma başlatıldı, Şimdi de İskele Belediyesi başlattı. Yapı denetimini diğer tüm belediyelerde yaygınlaştırmamız lazımdır” diye konuştu.

Türkiye’deki depremin şiddetinden KKTC’nin de sarsıldığını bu sarsıntının şiddetinin ise 4 olduğunu kaydeden Cafer Gürcafer, binalarda tarama yapılması gerektiğini belirtti.

Kamuoyunda bir sürü dedikodu olduğunu ve bu hususta doğru olmayan birçok haber yayıldığını kaydeden Cafer Gürcafer, şunları söyledi:

“Bu dedikodular ilk çıktığında biz, İnşaat Encümeni’ni ve belediyenin teknik elemanlarını Long Beach bölgesine gönderdik. Tabi orada tüm konutların içerisine girip bakabilmek mümkün değil fakat tüm emlakçılara ulaştık. ‘Müşterilerden şikâyet gelirse bize bu konuda bilgi verin’ dedik. İnşaat Encümeni’nin teknik elemanlarının, mimar, mühendisleri ve belediyenin teknik elemanları orada, iddia edildiği gibi bir duruma rastlamadı. Büyük firmaların inşaatları özellikle gezip dolaşıldı ve böyle bir şeye rastlanılmadı. Eğer varsa böyle bir şey, tabi ki gidip incelemek lazımdır. Onun bölücü güçlerde olan (tuğla veya alçıpen) çatlak mı, taşıyıcı güçlerde (kolon) olan bir çatlak mı bunu tespit etmek lazımdır.

KKTC’de depreme dayanıklı olmayan okullarımız, hastanelerimiz ve kamu binalarımız vardır. Bizim bunları süratle taramamız lazımdır. Bu bağlamda boşaltılması gereken okullar derhal boşaltılmalıdır. Güçlendirilebilecek olanlar için güçlendirme projelerini yapıp hemen ihale açmamız gerekmektedir. Güçlendirilemeyecek binaları da yıkıp, yerine yenisini yapmamız gerekmektedir.

Kısacası bütün enerjimizi aslında depreme karşı önlem alma hususunda yönlendirmemiz lazımdır. Belki ekonomimizi de bundan beslenen bir ekonomiye dönüştürüp bir devinim yaratmamız lazımdır.”

Gürcafer, çok tehlikeli bir süreçten geçildiğinin altını çizerek, “Bugün ivedi olarak benim bir cami veya yol yapmama gerek yoktur. Varsın biraz daha yollarda arabam takırdayarak gitsin. Ancak bu husustaki yatırımlar insan hayatı ile ilgili yatırımlardır” dedi.

