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“Tüm halkın dayanışma ruhunu zedelediniz”

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, birçok emeklinin Sosyal Sigortalar ile Maliye Bakanlığı'na, emekli maaşlarından kesinti yapılmaması için dilekçe verdiği duyumları aldıklarını belirtti

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“Tüm halkın dayanışma ruhunu zedelediniz”
Hükümet doğal afet katkısı ve ekonomik kayıpları giderme amacıyla hazırladığı yasa gücünde kararnameyle maaşlardan kesintiye gitti. Devletten alınan birçok hizmete ek vergi getirildi. Ayrıca kişilerden işyerlerinden meslek alanlarından alınan vergiler de artırıldı.
CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin maaşlardan kesinti kararıyla ilgili açıklamada bulundu.
Barçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Hükümetin emeklilerden vergi alınmasının Anayasaya aykırı olduğunu bildiği için ve daha önceden de bu yönde kararlar üretilip dilekçeler dikkate alınıp dilekçelere binaen maaş kesintileri yapılmadığından bu durum dairelerin de iş yükünü inanılmaz artıracaktır.
Ne hale getirdiniz insanlarımızı. Tüm halkın dayanışma ruhunu zedelediniz. İnsanlar sizlere güvenmiyor bunu görün artık.
İşte hep bu sebeple yapmayın etmeyin, paydaşlar ile diyalog kurun sonra daha büyük zararlar göreceğiz hem içe hem dışa karşı dedik ama nato kafa nato mermer. Uğraşın şimdi binlerce dilekçeye bianen işlem yapmakla.”
 
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