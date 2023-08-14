banner913
banner932
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
24 0
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
47 0
 
Şehitler anılacak
Şehitler anılacak
15 0
Şeherde Gece Rallisi’ni Namlı çifti kazandı
Şeherde Gece Rallisi’ni Namlı çifti kazandı
19 0
Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak
Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak
35 0
Poliste Taşlar Yerinden Oynadı
Poliste Taşlar Yerinden Oynadı
118 0
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere "hayır"
127 0
banner964

Tüketiciler Derneğinden Ekonomi Bakanlığına çağrı

banner476

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Tüketici Konseyinin toplanması için çağrıda bulundu.

banner825
Tüketiciler Derneğinden Ekonomi Bakanlığına çağrı
banner971
Hasan Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, “Enflasyonun yarattığı "piyasa anarşisine" karşı tüketicileri koruyacak önlemleri belirlemek amacıyla Derneğimiz Tüketici Konseyi’nin kararına gerek olmadan uzman ve yetkili kişilerden oluşan Konsey üyelerinin toplaması için  Ekonomi ve Enerji Bakanlığına acil çağrı yapmaktadır” dedi.
 
Işık, Tüketicileri Koruma Yasası’nın güncelleştirilmesi, tüketici şikayetlerinin on-line alınması, kanserojen tehlike arz eden ithal ürünlerin “Ürün Güvenliği Yasası” uyarınca denetim altına alınması gerektiğini ifade etti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.