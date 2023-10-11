Tuğcu, El-Sen’in Olağanüstü Genel Kurul kararı aldığını açıkladı

Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, aynı gün tüzük kurultayının da gerçekleştirileceği Olağanüstü Genel Kurul’da, El-Sen üyelerinin, yeni başkan ve genel sekreter seçiminin yanı sıra diğer tüm yetkili organlarını da belirleyeceğini kaydetti.
Tuğcu, El-Sen’in, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde Kıb-Tek’in geleceği, toplumun ve üyelerinin çıkarları ve şeffaf ve hesap verebilir bir sendikal yönetim yapısının devamı için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.