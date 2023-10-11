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Tuğcu, El-Sen’in Olağanüstü Genel Kurul kararı aldığını açıkladı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Yönetim Kurulu’nun dün oy birliğiyle aldığı kararla, sendikanın 13 Ocak 2024 tarihinde olağanüstü genel kurula gideceğini duyurdu.

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Tuğcu, El-Sen’in Olağanüstü Genel Kurul kararı aldığını açıkladı
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Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, aynı gün tüzük kurultayının da gerçekleştirileceği Olağanüstü Genel Kurul’da, El-Sen üyelerinin, yeni başkan ve genel sekreter seçiminin yanı sıra diğer tüm yetkili organlarını da belirleyeceğini kaydetti.
Tuğcu, El-Sen’in, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde Kıb-Tek’in geleceği, toplumun ve üyelerinin çıkarları ve şeffaf ve hesap verebilir bir sendikal yönetim yapısının devamı için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
 
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