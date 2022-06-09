Tüfekçi’nin ara emri talebine ret

Cypromer Limited direktörü Hüseyin Tüfekçi, Universal Bank’ı mahkemeden hile ve sahtekârlıkla alınan hükme geçici ara emri verilmesi talebiyle açtığı davanın ara kararı dün okundu.



Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Düriye Elkıran, geçici ara emri kararını vermeyi uygun bulmadı. Elkıran, Merkez Bankası’nın tanığının bankanın mali gücüyle ilgili sorun olmadığı yönündeki şahadete dikkat çekip, davaya geçici ara emri verilmesi talebini reddettiğini açıkladı. Universal Bank’ın mahkemeye sundukları borç ekstresi 2 milyon 562 bin TL iken, Merkez Bankası’na 2 milyon 190 TL olarak gösterildiği iddia ediliyor.

Tüfekçi, 1 buçuk milyon sterlin borcuna karşılık, borç senetlerine karşılık bankanın hile ile fazladan hüküm aldığını savunuyor.

