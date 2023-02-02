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Trodos beyaz geline döndü

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Trodos’ta kar yağışıyla ormanlar adeta beyaz örtüyle kaplanmış durumda

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Trodos beyaz geline döndü
Kıbrıs adasında dün sabah saatlerinden beridir etkili olan yağışlı hava yükseklerde kar şeklinde görülüyor.
Güney Kıbrıs’taki Trodos Dağlarında geçtiğimiz haftalarda yağan kar sonrası dün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışıyla ormanlar adeta beyaz örtüyle kaplanmış durumda.
Daha önce 1300 metre üzerindeki yükseklerde görünen kar yağışının 1300 metrenin altında olan Trodos eteklerindeki köylerde de görüldüğü bildirildi.
Trodos’un en yüksek yerinde kar kalınlığının 30 cm civarında olduğu bildirilirken, kar yağışının sürmesi bekleniyor.
 
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